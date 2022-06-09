تحالف عزم: المساس بأمن اقليم كردستان هو مساس مباشر بأمن العراق

2022/06/09 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

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أكد زعيم تحالف عزم، النائب مثنى السامرائي، اليوم الخميس، ان المساس بأمن اقليم كردستان هو مساس مباشر بأمن العراق.

وقال السامرائي في تغريدة له ان “المساس بأمن اقليم كردستان هو مساس مباشر بأمن العراق، ولابد من موقف وطني حازم حيال تهديد الارهاب لجزء أصيل من العراق”.

وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، مساء أمس الاربعاء، بأن طائرة مسيرة مفخخة هاجمت طريق أربيل – بيرمام، شمالي محافظة اربيل ، وأدى لإصابة ثلاثة مدنيين احدهم بحالة خطرة وإلحاق أضرار بعدة سيارات مدنية ومحل مأكولات.

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