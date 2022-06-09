2022/06/09 | 17:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر فيديو لمدرب الأسلحة المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، ماثيو جوردون، على نطاق واسع من خلال موقع TikTok الخاص به حول إصلاح مشكلة اقتناء السلاح.استمع إلى رأيه حول ما يعتقد أن أمريكا يجب أن تفعله بشأن السيطرة على الأسلحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو انتشر على TikTok على نطاق واسع.. رأي مدرب أسلحة للسيطرة على مشكلة السلاح في أمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو انتشر على TikTok على نطاق واسع.. رأي مدرب أسلحة للسيطرة على مشكلة السلاح في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).