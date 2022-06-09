2022/06/09 | 17:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد الربع الأخير من العام المقبل موعداً أوليـاً لتنفيذ التعداد السكاني بطريقة إلكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استكمال الإجراءات للبدء بالاحصاء التجريبي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استكمال الإجراءات للبدء بالاحصاء التجريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).