2022/06/09 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدى الصين حليفين مقربين من الولايات المتحدة بعد مواجهات جوية مع طائرات من أستراليا وكندا، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواجهات جوية.. الصين تدفع طياريها العسكريين لتبني "النموذج الصدامي") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواجهات جوية.. الصين تدفع طياريها العسكريين لتبني "النموذج الصدامي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).