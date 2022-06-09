محافظ البنك المركزي يطّلع على مستوى الخدمات بعدد من المصارف الخاصة

2022/06/09 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع اطّلع محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الخميس، على مستوى الخدمات بعدد من المصارف الخاصة.وذكر المكتب الإعلامي للبنك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مخيف أجرى زيارة ميدانية صباح اليوم، رافقه فيها فريق دائرة الرقابة في البنك المركزي، شملت عددًا من المصارف الخاصة، تفقّد فيها سير عملها، واطّلع على مستوى الخدمات المصرفية التي تقدّمها".وأضاف، أن "المحافظ التقى إدارات المصارف خلال الزيارة التي جاءت في إطار المتابعة الميدانية لواقع عمل المصارف العراقية، وتطوير البنى التحتية فيها، ولغرض الاطلاع عن كثب على مدى تطبيقها التعليمات والقرارات الصادرة عن البنك المركزي".وتابع البيان أن "ذلك يأتي ضمن جهود البنك المركزي والمسؤولين للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدّمها المصارف، والنهوض بواقع القطاع المصرفي العراقي لتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو فيه".

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