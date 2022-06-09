مكتبه: الكاظمي يترأس اجتماعاً مهماً للمجلس الأعلى للسكان

2022/06/09 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس، اجتماعاً مهماً للمجلس

الأعلى للسكان، بحضور عدد من السادة

الوزراء.

واستعرض المجلس الخطوات الخاصة

بالإحصاء السكاني المقرر إجراؤه في

الربع الأخير من ا

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