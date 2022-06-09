محافظة عراقية تفقد 40% من ثروتها الحيوانية بسبب اجراءات وزارة الزراعة

2022/06/09 | 17:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى، الخميس، فقدان المحافظة 40% من ثروتها الحيوانية خلال أشهر بسبب وزير الزراعة.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/ إن “قرار وزير الزراعة بمنع استيراد الأعلاف دفع إلى ارتفاع غير مسبوق للأسعار، حيث بلغت 850 الف للطن بعدما كانت قبل سنة قرابة 300 […]

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