مقتدى الصدر مخاطباً نوّابه في البرلمان العراقي : استعدوا للاستقالة

2022/06/09 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، نواب كتلة تياره السياسي الفائزة في الانتخابات المبكرة ، المؤلفة من 73 نائباً إلى الاستعداد لـ«الاستقالة» من البرلمان، كي لا يكونوا «عائقاً» أمام «تشكيل الحكومة».فيما لا يزال الانسداد السياسي واقعا بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، ولا تزال الكتل السياسية عاجزة عن الاتفاق على الحكومة […]

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