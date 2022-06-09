2022/06/09 | 17:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

بحث أمين بغداد، عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، مع الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، المشاريع المعدة لتطوير البنى التحتية في العاصمة.

وذكر بيان للأمانة ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن “أمينها استقبل السيد نعمان بمكتبه، لمناقشة دعم المشاريع الحيوية التي أعدتها أمانة بغداد لتطوير البنى التحتية المتمثلة بمشاريع الماء والصرف الصحي”.

من جانبه أبدى نعمان “دعمه لأمانة بغداد والمشاريع المهمة التي يستطيع البنك الدولي تمويلها ضمن الاتفاقيات والخطط المعدّة بين الجانبين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد يبحث مع الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق دعم المشاريع الحيوية المعدّة لتطوير البنى التحتية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد يبحث مع الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق دعم المشاريع الحيوية المعدّة لتطوير البنى التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).