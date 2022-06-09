ممثل البنك الدولي يبدي استعداده لتمويل مشاريع العاصمة بغداد

2022/06/09 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى البنك الدولي، اليوم الخميس، استعداده لتمويل المشاريع “المهمة” في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان صادر عن أمانة بغداد اليوم، أن أمينها عمار موسى كاظم التقى رمزي نعمان الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق لبحث المشاريع المعدة لتطوير البنى التحتية في العاصمة بغداد .

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا “دعم المشاريع الحيوية التي أعدتها امانة بغداد لتطوير البنى التحتية المتمثلة بمشاريع الماء والصرف الصحي”.

من جانبه ابدى نعمان دعمه لامانة بغداد والمشاريع المهمة التي يستطيع البنك الدولي تمويلها ضمن الاتفاقيات والخطط المعدة بين الجانبين، وفقا للبيان.

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