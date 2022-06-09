2022/06/09 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن الدفعة التي تلقاها رئيس الاتحاد الأوروبي السابق، ميشال بلاتيني، وبلغت قيمتها مليوني فرانك سويسري (2.08 مليون دولار) عام 2011، كانت جزءا من راتبه، وذلك حسبما نقلت AFP عن وقائع جلسة م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أول ظهور له أمام المحكمة.. بلاتر يقدم سببا مزعوما لدفع أكثر من مليوني دولار لبلاتيني) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أول ظهور له أمام المحكمة.. بلاتر يقدم سببا مزعوما لدفع أكثر من مليوني دولار لبلاتيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).