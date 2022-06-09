الحكومة تلغي قرارات حماية المنتج الوطني

2022/06/09 | 17:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغاء جميع القرارات المصادرة بشأن حماية المنتج المتعلقة في حظر استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية، والسماح استيرادها.

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