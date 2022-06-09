2022/06/09 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الخميس، عن اختلاس قرابة تريليون دينار عراقي (700 مليون دولار) من المال العام، مُبيّنةً حصول عمليَّات اختلاس كبيرة وتزوير وتلاعب وغسيل أموال في عدد من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف "عمليات اختلاس كبيرة" في العراق بـ 700 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف "عمليات اختلاس كبيرة" في العراق بـ 700 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).