الكتائب ترد على الاقليم: قصف مقر

2022/06/09 | 17:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت كتائب "حزب الله" العراقية، اليوم

الخميس، مسؤوليتها عن الهجوم بطائرة

مسيرة مفخخة الذي استهدف مدينة أربيل

الليلة الماضية، وذلك بعد اتهام مجلس

الأمن في إقليم كردستان العراق

"الكتائب" بالوقوف وراء اله

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