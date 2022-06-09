يوميا .. 2500 زائر إيراني يدخلون العراق بلا تأشيرة

2022/06/09 | 17:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان

الغانمي، اليوم الخميس، زيادة أعداد

الزائرين الإيرانيين الذين وافق على

دخولهم إلى الاراضي العراقية لزيارة

العتبات المقدسة بلا تأشيرة دخول بشكل

يومي.

جاء ذلك خلال زيارت

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