وزير النقل: لا يوجد اتفاق بين بغداد وأربيل لربط المركز والإقليم بسكك الحديد

2022/06/09 | 17:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اوضح وزير النقل ناصر الشبلي، الخميس، حقيقة الاتفاق لربط المركز والاقليم بسكك الحديد، فيما حدد موعد انتهاء التشغيل المشترك بين مرائب الكوت والعمارة والسماوة.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوزارة لديها اتفاقية مع شركة (بي آي جي) لربط محافظة البصرة بتركيا، ومن المؤمل الشروع عند إكمال المخططات".

وأضاف، أنه "لا وجود لاتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بشأن تنفيذ مشروع سكك حديد تربط بين المركز والإقليم"، مشيراً إلى أن "عمل الحكومة الحالية هو تصريف أعمال فقط".

وأوضح، أن "هنالك مشاريع قديمة بانتظار اكتمالها مثل مرآب الموصل الذي أوشك على الانتهاء، إضافة إلى مرآب الناصرية وفتح مرآب الكوت".

ولفت إلى أن "التشغيل المشترك بين مرائب الكوت والعمارة والسماوة أوشك على الانتهاء"، موجهاً مدير النقل الخاص بـ"تأهيل المرائب الموجودة".

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