دونيتسك.. الحكم بالإعدام على 3 شبان أحدهم مغربي لاتهامهم بالقتال كـ

2022/06/09 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة فيما نُعرف بـ"جمهورية دونيتسك" الموالية لروسيا بالإعدام على 3 أفراد منهم مغربي بعد اتهامهم بالقتال كـ"مرتزقة" مع الأوكران ضد الجيش الروسي، الخميس

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