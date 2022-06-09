صور: مداهمة مفاجئة لمحطة وقود غير رسمية في كركوك

2022/06/09 | 18:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت شرطة الطاقة اليوم الخميس، من ضبط محطة وقود غير رسمية في كركوك.وقالت الشرطة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، تستمر مديريتنا بضرب اوكار عصابات تهريب النفط ومشتقاته، وازالة المحطات المتجاوزة، حيث تمكنت قوة مشتركة من قسم مراكز […]

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