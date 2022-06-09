مستشار الكاظمي يتحدث عن الطريق الحلقي: 5 شركات عالمية كبرى ستشرف على تنفيذه

2022/06/09 | 18:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان، صباح عبد اللطيف مشتت، الخميس، تفاصيل جديدة بشأن مشروع الطريق الحلقي في بغداد، وفيما أعلن أنه سيتم اختيار 5 شركات عالمية كبرى للإشراف على تنفيذه، حدد أهداف المشروع.

وقال مشتت، إنه "سيتم خلال الشهر الجاري اختيار الجهة الاستشارية المشرفة على تنفيذ مشروع الطريق الحلقي من خلال 5 شركات كبرى عالمية لها خبرة طويلة في الطرق السريعة العالمية".

وأضاف، أنه "تم تكليف دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان بترشيح هذه الشركات، كونها ذات خبرة في هذا المجال، وبعد الاختيار ستتابع اللجنة العليا بنود توقيع العقد".

ولفت إلى أن "اللجنة العليا للإشراف على مشروع الطريق الحلقي التي تشكلت في مكتب مجلس الوزراء برئاسته وبعضوية كل الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع، تتكون من أمانة بغداد ومحافظة بغداد والطرق والجسور والأراضي الزراعية والتسجيل العقاري"، مبيناً أنه "تم تحديد المتطلبات الاستشارية المطلوبة من الجهة الاستشارية التي ستنفذ المشروع".

وأوضح، أن "التخصيصات المالية تم إدراجها في الموازنة بما يتعلق بكلفة الدراسة الاستشارية، وبعد أن تجهز الجهة الاستشارية دراسة الجدوى والمسار النهائي والمقترحات لحل مشكلة الاستملاكات والمراحل التي ستنفذ بها الطرق الحولية على مراحل، سيتم البدء بالمرحلة الأهم التي ستحل أكبر مشكلة".

واختتم بالقول، إن "من أهم أهداف الطريق الحلقي تنظيم حركة عجلات الحمل والمركبات القادمة من المحافظات، وعدم مرورها في العاصمة بغداد".

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