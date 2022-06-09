فضيحة جديدة …نجل بايدن دفع راتبا شهريا لراقصة وانجب منها طفلا غير شرعي

2022/06/09 | 18:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير لصحيفة واشنطن اكزامنر ، الخميس ، انه وفقا للبيانات المحذوفة من الحاسوب المفقود لنجل الرئيس الامريكي هنتر بايدن والتي تمت استعادتها فانه كان يدفع راتبا شهريا لراقصة عري انجب منها طفلا غير شرعي منذ عام 2018.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكر التقرير الذي […]

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