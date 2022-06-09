بصفقة هي الأغلى في تأريخ النادي.. ليفربول بات قريباً لضم نونيز نجم بنفيكا البرتغالي

2022/06/09 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

بات ليفربول قريباً من إتمام صفقة مدوية، يعوض من خلالها الرحيل المتوقع لنجمه السنغالي ساديو ماني.

وتقدم ليفربول خطوة إضافية نحو ضم، داروين نونيز، نجم بنفيكا، بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني، بعد أن تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين النادي واللاعب.

ويستعد، الريدز، لتحطيم رقمهم القياسي في الانتقالات بالتعاقد مع مهاجم أوروجواي البالغ من العمر 22 عامًا، القادم من بنفيكا، بصفقة تبلغ قيمتها 68 مليون جنيه إسترليني مقدماً، وما لا يقل عن 17 مليون جنيه إسترليني على شكل إضافات.

المفاوضات بشأن الطريقة التي سيتم بها تنظيم هذه الخطوة جارية، لكن الصحف البرتغالية كشفت أن بنفيكا رفض عرض ليفربول الأولي بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 25 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.

ومع ذلك، حضر النادي البرتغالي إلى طاولة المفاوضات عندما رفع ليفربول عرضه المقدم إلى 68 مليون جنيه إسترليني بجانب المكافآت.

وستفوق رسوم التحويل الإجمالية البالغة 85 مليون جنيه إسترليني، مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه ليفربول للمدافع، فيرجيل فان دايك، في العام 2017، حيث سيصبح وقتها داروين الأغلى في تأريخ النادي.

وسجل نونيز، الذي يمكنه اللعب على اليسار وكذلك كمهاجم صريح، ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، 2 منها في ربع النهائي ضد ليفربول.

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