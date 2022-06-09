“قرار إستثنائي”.. الزاملي يوجّه كتاباً لرئاسة الوزراء يخص خريجي المهن الصحية

2022/06/09 | 18:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجه حاكم الزاملي، النائب الاول لرئيس البرلمان، اليوم الخميس، كتاباً لرئيس الوزراء بخصوص خريجي المهن الطبية والصحية لسنة 2021/2020 من المشمولين بقانون تدرج المعدل.

وطالب الكتاب رئيس الوزراء، بإدراج موضوع إصدار قرار استثنائي يتضمن تعيين خريجي المهن الطبية والصحية

على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب جلسة.

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