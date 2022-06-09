شرطة الطاقة تضبط محطة تعبئة للوقود غير رسمية في كركوك

2022/06/09 | 18:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة في محافظة كركوك، اليوم الخميس، ضبط محطة تعبئة وقود غير رسمية في المحافظة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ) أن “قوة مشتركة من قسم مراكز شرطة نفط الشمال، متألفة من مركز شرطة نفط كركوك، تمكنت من ضبط محطة وقود غير رسمية في كركوك، (طريق كركوك – السليمانية)”.

وأضافت أن “العملية تضمنت أيضاً، ضبط خزانات حديدية مختلفة الأحجام، تحوي منتوجات نفطية مجهولة الكمية والنوعية، وخمسة مضخات للوقود (هوز)، تم حجزها داخل إحدى مراكز شرطة النفط، لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة”.

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