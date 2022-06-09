2022/06/09 | 18:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: الوقود متوفر ولا شحة فيه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النفط: الوقود متوفر ولا شحة فيه » وكالة الأنباء العراقية
اقتصاد
اليوم, 18:22
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: الوقود متوفر ولا شحة فيه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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