النفط: الوقود متوفر ولا شحة فيه



النفط: الوقود متوفر ولا شحة فيه
2022/06/09 | 18:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

النفط: الوقود متوفر ولا شحة فيه » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 18:22

واع/  

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