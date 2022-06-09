2022/06/09 | 18:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النفط: الوقود متوفر ولا شحة فيه » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 18:22

واع/

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