عمليات الاحتيال المرتبطة بالوظائف آخذة في الازدياد.. احترس من هذه المؤشرات الخطرة

2022/06/09 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت مؤخرا التقارير التي تتحدث عن تعرض الباحثين عن عمل للخداع.كانت عمليات الاحتيال في الوظائف موجودة منذ فترة ويمكن أن تختلف التكتيكات التي يستخدمها المحتالون.يحاول البعض الوصول إلى معلوماتك الشخصية، بينما قد يطلب البعض الآخر مدفوعات منك

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