بريطانيان ومغربي يواجهون الإعدام أمام محكمة للانفصاليين الأوكرانيين

2022/06/09 | 18:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن بريطانيين ومغربيا أُلقي القبض عليهم أثناء القتال في أوكرانيا ربما يواجهون عقوبة الإعدام بعد إقرارهم بالذنب في محكمة بمنطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

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