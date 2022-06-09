“لتوفير بيئة آمنة للموظفين” القبض على شخص اعتدى على طبيبة بصحة بسماية

2022/06/09 | 18:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

ألقت قوة أمنية، اليوم الخميس، القبض على شخص أعتدى على طبيبة في المركز الصحي لمدينة بسماية.

وذكر بيان لمديرية نجدة بغداد، ورد لوكالة خبر برس (واخ)، “حسب أمر وتوجيه مدير شرطة نجدة بغداد، العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي، بالقبض على أي شخص يخالف القانون، وتوفير بيئة آمنه لجميع موظفي الدولة، تمكنت دوريات قاطع نجدة النهروان، القبض على شخص بعد قيامه بالإعتداء على طبيبة في المركز الصحي لمدينة بسماية”.



مشيرا إلى “تم تسليمه للجهات المختصة”.

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