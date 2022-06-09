النفط تنفي وجود شحة في الوقود: لا تصدقوا الإشاعات

2022/06/09 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، عدم وجود ️شحة في الوقود، داعيةً إلى "عدم تصديق الاشاعات التي تطلقها بعض الجهات المأجورة".

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد يونس في بيان، إنه "تم تطبيق نظام البطاقات الوقودية في نينوى بعد زيادة حصتها الى ثلاثة ملايين لتر من وقود البنزين باليوم"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "مباشرة شركة توزيع المنتجات النفطية بتطبيق تجربة البطاقة الوقودية في محافظة كركوك".

وأضاف، أن "الوزارة تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من الوقود لكل محافظة والعمل على عدم نقل المنتجات إلى المحافظات الأخرى أو التجاوز على حصصها".

وتابع، أن "الوقود متوفر ولا توجد شحة فيه، وبسبب ارتفاع حرارة الجو، يلجأ أصحاب المركبات الى تفضيل التزود من محطات التعبئة بالوقود ليلاً بدلاً من ساعات النهار".

وأكد يونس، أن "الوزارة حريصة على تجهيز اصحاب المولدات الاهلية بالحصص والزيادات المقررة".

وناشد يونس المواطنين بـ"عدم تصديق الاشاعات التي تطلقها بعض الجهات المأجورة، التي تهدف الى ارباك الوضع العام".

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