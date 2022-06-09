النفط: الوزارة حريصة على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالحصص المقررة بالوقود

2022/06/09 | 18:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، أن الوقود متوفر ولا يوجد شحّ فيه، مشيرة إلى أنه بسبب ارتفاع حرارة الجو، يلجأ أصحاب المركبات الى تفضيل التزوّد بالوقود ليلاً، ما يحدث زخماً على المحطات، فيما أكدت الوزارة حرصها على تجهيز المولدات الأهلية بالحصص والزيادات المقررة.

وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، حامد يونس، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “الوقود متوفر ولا يوجد شح فيه، وبسبب ارتفاع حرارة الجو، يلجأ أصحاب المركبات الى تفضيل التزود من محطات التعبئة بالوقود ليلاً بدلاً من ساعات النهار”.

وأضاف، أن “الوزارة حريصة على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالحصص والزيادات المقررة”، مناشداً المواطنين بعدم تصديق الشائعات التي تطلقها بعض الجهات المأجورة، التي تهدف الى إرباك الوضع العام”.

وبخصوص إجراءات الوزارة بين أنه “تم تطبيق نظام البطاقات الوقودية في نينوى بعد زيادة حصتها الى ثلاثة ملايين لتر من وقود البنزين باليوم”.

وأضاف يونس، أن “شركة توزيع المنتجات النفطية باشرت بتطبيق تجربة البطاقة الوقودية في محافظة كركوك”، متابعاً أن “الوزارة تهدف الى توفير احتياجات المواطنين من الوقود لكل محافظة، والعمل على عدم نقل المنتجات الى المحافظات الأخرى او التجاوز على حصصها”.

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