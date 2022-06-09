2022/06/09 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fcmTnidpUag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير الدفاع يكشف سبب اختفاء 4000 دبابة لـ الجيش العراقي بعد عام 2003) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير الدفاع يكشف سبب اختفاء 4000 دبابة لـ الجيش العراقي بعد عام 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).