شاهد بالفيديو.. وظائف للخريجين في قانون الأمن الغذائي ومفاجآت مرتقبة

2022/06/09 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: YzgMWVSthbA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وظائف للخريجين في قانون الأمن الغذائي ومفاجآت مرتقبة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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