شاهد بالفيديو.. أطفال العراق الخارقون يحصدون المراكز الأولى للحساب الذهني

2022/06/09 | 19:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: dkAcM91ipNw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أطفال العراق الخارقون يحصدون المراكز الأولى للحساب الذهني) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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