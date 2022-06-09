ترحيباً بخطوة السيد الصدر.. “الجيل الجديد”: ندعو لحلّ البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة

2022/06/09 | 19:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

رحبّت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، بخطوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعية لحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وذكرت عبدالواحد في تغريدة على “تويتر”، تابعتها خبر برس (واخ) أن “الإستقالة من مجلس النواب الحالي قد تكون الحلَّ الأفضل في ظلِّ الخروق الدستورية الحاصلة وعدم الالتزام بالتوقيتات”.

وأضافت، “نحن نوَّاب (الجيل الجديد) نرحِّب بخطوة السيد مقتدى الصدر، وندعو لحلِّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكِّرة”.

ووجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، أعضاء الكتلة الصدرية النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها.

وقال الصدر في كلمة له، “بالأمس دعونا لينصرونا، وطلبوا مني الرجوع الى الانتخابات بعد أن طوينا عنها كشحا، ووقعوا بأقلامهم على ذلك، واليوم لا يريدون إلا التوافق، وقد تراجعوا عن أقوالهم التي كانت لهم دعاية انتخابية بأن إصلاح البلد لن يكون الا بحكومة أغلبية وطنية، لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا”.

وأضاف، “وإذ تناسى الأغلب معاناة الشعب من جراء ما يسمونه بالانسداد السياسي فانني لن أنسى ولن اتغافل عن ذلك، فكل ما أريده هو كرامة الشعب وأمنه ولقمته وصلاحه، ومن هنا صار لزاماً عليّ أن لا اشترك معهم ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية”.

وتابع، “فقررت البقاء في المعارضة البرلمانية، فما استطاعوا ان يشكلوا الحكومة وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً وأسميه الإنسداد المفتعل، فان كان بقاء الكتلة الصدرية عائقا أمام تشكيل الحكومة، فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، ولن يعصوا لي أمراً، فهذا خياران، أما المعارضة، وأما الإنسحاب، وعموما فالعراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة، بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى”.

وأكمل “اذاً، فليكتب نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام”.

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