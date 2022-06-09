شاهد كيف رد غروسي على تعطيل إيران كاميرات مراقبة في منشآتها النووية

2022/06/09 | 19:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت إيران بإغلاق 27 كاميرا مخصصة لمراقبة نشاطاتها النووية وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة في فيينا، الخميس، إن هذا الإجراء "يشكل تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل هناك".

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