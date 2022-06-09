إدارة بايدن تعيد خط الاتصال مع الفلسطينيين الذي ألغاه ترامب

2022/06/09 | 19:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خط اتصال للفلسطينيين، كان قد ألغاه الرئيس السابق دونالد ترامب.

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