كتلة كردية تعلق على خطوة الصدر: الاستقالة قد تكون الحلَّ الأفضل

2022/06/09 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وندعو لحلِّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكِّرة .

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