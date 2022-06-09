2022/06/09 | 19:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سنجار تذبح مرة أخرى وحكومة الكاظمي تتفرج.. (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سنجار تذبح مرة أخرى وحكومة الكاظمي تتفرج.. (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).