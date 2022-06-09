أردوغان يعلن ترشيحه للإنتخابات الرئاسية المقبلة

2022/06/09 | 19:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنه سيترشح للإنتخابات الرئاسية المرتقبة السنة المقبلة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعلن فيها أردوغان، الذي يتولّى السلطة منذ 2003، رسميا ترشحه، الذي كانت تتوقعه أوساط كثيرة.

وقال أردوغان، خلال تجمّع للحزب في مدينة إزمير بغرب البلاد “دعوني أقولها هنا، طيب أردوغان هو مرشح تحالف الشعب” في إشارة الى التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.

ولم يقدم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو ثاني أكبر حزب في البرلمان، أي مرشح حتى الآن.



ووجه أردوغان تحدياً لزعيمه كمال كليتشدار أوغلو، موجها له القول “أعلن إما ترشيحك أو مرشحك”.

وأضاف أردوغان أن الانتخابات ستجرى في الموعد المحدد في 24 يونيو السنة المقبلة.

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