2022/06/09 | 19:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "كسرت قدمه وفصلهم بـ150 مليونا".. عشيرة البو عطوان تعلن تبرئتها من الفصول المبالغ فيها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: d-3QevPFRRQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "كسرت قدمه وفصلهم بـ150 مليونا".. عشيرة البو عطوان تعلن تبرئتها من الفصول المبالغ فيها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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