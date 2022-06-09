2022/06/09 | 19:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تمكنت قوة مشتركة من الحشد الشعبي في قاطع محور الشمال والجيش، اليوم الخميس، من العثور على عدد من العبوات الناسفة وصواريخ الهاون من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي جنوب غرب محافظة كركوك.وأوضج بيان لمديرية إعلام الحشد، ورد لايرث نيوز أن “ذلك جاء خلال عملية تفتيش مشتركة ضمن قاطع المسؤولية في ضواحي قضاء […]

ظهرت المقالة قوة مشتركة تضبط صواريخ وعبوات غربي كركوك أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة تضبط صواريخ وعبوات غربي كركوك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة تضبط صواريخ وعبوات غربي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).