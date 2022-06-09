ما الحكاية؟.. ملك بريطانيا يعمل بمهنة المشردين في شوارع لندن

2022/06/09 | 19:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتزايد استخدام المشردين لماكينات قراءة البطاقات البنكية.

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