الاتحاد الدولي يقرر حظر 3 أندية عراقية من تسجيل اللاعبين محلياً ودولياً

2022/06/09 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، حظر ثلاثة أندية عراقية من تسجيلِ اللاعبين محلياً ودولياً.وذكر الاتحاد الدولي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم حظر نادي الديوانية بعد تقديم 4 شكاوى ضده".وأضاف، "كما تم حظر ناديي النجف ودهوك بعد تقديم شكوى ضد كل واحد منهما".

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