الأمير وليام.. في شوارع لندن يبيع نسخاً من مجلة “بيغ إشيو”

2022/06/09 | 19:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

شوهد الأمير وليام، الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، في شوارع لندن وهو يبيع نسخاً من مجلة “بيغ إشيو” التي عادة ما يبيعها المشردون.

ورُصد الأمير وليام، الذي كان يعتمر قبعة وسترة حمراء اللون خاصة بالشركة، قرب “وستمنستر”، أمس الأربعاء، يبيع المجلة التي تتيح للمشردين فرصة كسب دخل من خلال بيعها للجمهور.

وفي منشور على موقع “لينكد” إن مع صورة لـ”وليام”، قال ماثيو غاردنر، وهو متقاعد، إن صهره شاهد الأمير وليام (39 عاما) واستمتع “بلحظة خاصة مع ملكنا المستقبلي، الذي بدا متواضعاً ويعمل بهدوء في الكواليس لمساعدة الأشد احتياجا”.

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