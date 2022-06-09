شركة (Visa) لـ(الاقتصاد نيوز): نعلم بالتحديات ونطمح للوصول لـ30 مليون حساب مصرفي بالعراق

2022/06/09 | 19:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت المدير العام لشركة "فيزا" في شمال افريقيا والمشرق وباكستان ليلى سرحان، أن الشركة تؤسس لربط رقمي بين المواطن والمصارف من جهة ومع القطاع المصرفي العراقي ودول العالم من جهة أخرى، من خلال شبكة مدفوعات "أكثر ابتكاراً أو سهولة وموثوقية وأماناً دعماً لنمو الأفراد والشركات والاقتصادات وازدهارهم".

وأضافت سرحان في مقابلة مع "الاقتصاد نيوز"، أن "شركة فيزا حققت نمواً في العراق، خلال الـ12 شهرا الماضية، يتجاوز الـ50٪، ويصل إلى 60٪ من ناحية المدفوعات، واستطعنا ترخيص 12 جهة تقوم بمنح خدمات فيزا إلى المواطنين العراقيين، خصوصا أن الشركة رائدة في مجال المدفوعات، إذ تتواجد في أكثر من 200 دولة وتوفر خدماتها لأكثر من 100 مليون تاجر".

وأكدت سرحان، أن "جائحة كورونا عززت الدفع الالكتروني، ونحن مستمرون بتشجيع الشركات والمواطنين لاستخدام بطاقات الدفع الالكتروني، مما يتطلب بعمل توعية كبيرة للمواطنين لتعزيز أمنهم المالي"، مضيفة أن "البنك المركزي العراقي يتطلع إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية الآمنة في جميع البنوك، مما ينعكس بشكل كبير على دعم ثقة القطاع المصرفي".

وتابعت، أن "عدد البطاقات المفعلة اكثر من 3.8 مليار بطاقة في مختلف انهاء العالم، ونجد في العراق، تنامي باستخدام التكنولوجيا، وهذا الأمر مشجع على زيادة الدفع الالكتروني".

وأشارت إلى أن "الحسابات المصرفية في العراق يجب ان تتجاوز الـ30 مليون حساب، وليست 6 ملايين، خصوصا ان هناك تنامي في الدفع عبر الهاتف الرقمي في العالم، اذ توجد 232.5 مليار معاملة عبر اكثر من 15 الف مؤسسة مالية".

وأضافت، "نريد أن تصل خدماتنا الي أي شخص في أي مكان وهذا يتم عن طريق تطوير الخدمات الرقمية ويحتاج الى تعاون كبير مع الجهات المعنية، لدينا أفكار ومبادرات كبيرة من أجل دفع المواطنين الى استخدام البطاقات الالكترونية وليس الحصول عليها فقط، وذلك سيكون أكثر سهولة مع تطور التقنيات والبرمجيات الذكية التي تحول الهاتف المحمول الى الة مصرفية في ذات الوقت وبالتالي تسهيل العمليات المصرفية الرقمية".

ونوهت إلى أن "شركة فيزا موجودة في العراق منذ 8 سنوات، ولكن السنتين الأخيرتين شهدنا نمواً كبيراً، بالإضافة إلى أننا نقدم خدماتنا للبنوك في التوعية واستخدام التقنيات الحديثة، ولدينا تعاون مع جميع المصارف ونعمل في اطار القوانين الخاصة بالقطاع المصرفي العراقي وواحدة من أهدافنا أن تكون الحكومة الحالية نموذجا للتحول الرقمي والمكننة الحكومية الاعادة الثقة بين المواكن والقطاع المصرفي، ولنا خبرة كبيرة في ذلك إذ وصلنا الى مستوى 13 تريليون دولار حجم المدفوعات".

ولفتت إلى أن "شركة فيزا مستعدة للعمل مع الحكومة العراقية والمصارف، في مجال تحويل بعض المؤسسات إلى استخدام الدفع الالكتروني مثل محطات الوقود، بالإضافة إلى ان هناك فوائد كبيرة للدفع الالكتروني تتمثل بمحاربة الفساد وتسهيل الخدمات على المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة (Visa) لـ(الاقتصاد نيوز): نعلم بالتحديات ونطمح للوصول لـ30 مليون حساب مصرفي بالعراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة (Visa) لـ(الاقتصاد نيوز): نعلم بالتحديات ونطمح للوصول لـ30 مليون حساب مصرفي بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).