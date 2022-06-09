شاهد بالفيديو.. نسر أسود يحط على طائرة شراعية من ارتفاع شاهق

2022/06/09 | 20:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نسر أسود يحط على طائرة شراعية من ارتفاع شاهق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EFwJIlymESI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نسر أسود يحط على طائرة شراعية من ارتفاع شاهق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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