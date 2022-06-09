2022/06/09 | 20:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتستخدم التقنية المستعملة في هذه الدراسة الجديدة نوعا من الحمض النووي يسمى DNA الورم المنتشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة تعطي الأمل لمرضى السرطان بعيدا عن العلاج الكيماوي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة جديدة تعطي الأمل لمرضى السرطان بعيدا عن العلاج الكيماوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).