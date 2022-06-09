2022/06/09 | 20:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بمرض الحمى النزفية.وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الإصابات ارتفعت إلى 155 من ضمنها 26 حالة وفاة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن ارتفاع إصابات الحمى النزفية إلى 155 من ضمنها 26 وفاة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن ارتفاع إصابات الحمى النزفية إلى 155 من ضمنها 26 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).