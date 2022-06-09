بحضور بلاسخارت.. الأطراف السياسية في كردستان تصدر بياناً ختامياً

2022/06/09 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الاطراف السياسية في إقليم كردستان اليوم الخميس، بياناً ختامياُ لاجتماعها الذي عقد بحضور، جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة وفريق يونامي المتخصص في الانتخابات.وذكر البيان الذي تلقته ايرث نيوز، أنه “بإشراف نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، وحضور جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة وفريق يونامي المتخصص في الانتخابات، عقد […]

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الأطراف السياسية في كردستان تصدر بياناً ختامياً أولاً على ايرث نيوز.

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