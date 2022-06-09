"لم يُرسلوا صهريج بنزين".. قرداحي يثير غضب مغردين وإعلاميين سعوديين مجددا

2022/06/09 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، غضب بعض المغردين والإعلاميين الخليجيين مجددا، بتصريحات أطلقها قبل أسبوعين حول عدم تقديم دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لبلاده في أزماته

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