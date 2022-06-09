لندن تندد بحكم الإعدام بحق بريطانيين من قبل السلطات الانفصالية في أوكرانيا

2022/06/09 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس،الخميس، الحكم الصادر على مواطنين بريطانيين اثنين، من قبل القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا.

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